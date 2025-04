BRASILEIRÃO

Em jogo de reencontros, Vitória recebe Grêmio no Barradão para espantar oscilação

Confronto contra os gaúchos ocorre neste domingo (27), às 18h30

Alan Pinheiro

Publicado em 27 de abril de 2025 às 05:00

Vitória enfrenta o Grêmio neste domingo (27) Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O momento não é bom para o Vitória na temporada. Após parecer ter se recuperado de uma sequência sem resultados positivos, o time baiano tropeçou para o Cerro Largo dentro de casa na Copa Sul-Americana, o que reforçou o momento de instabilidade na temporada. Buscando vencer novamente e espantar a oscilação, o Leão recebe o Grêmio neste domingo (27), pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 no gramado do Barradão.>

Após o revés na competição internacional, o técnico Thiago Carpini voltou a falar sobre o calendário brasileiro, o que vem gerando desgastes físicos no elenco rubro-negro. Jogadores como Baralhas, Matheuzinho, Gustavo e Erick estão entre aqueles que estão abaixo fisicamente. Os atacantes, inclusive, foram citados por Carpini como prováveis ausências na equipe titular.>

“A dificuldade é para todos. Trinta jogos, a cada três dias em campo, com viagens e logísticas. Mas é o que nós temos, precisamos criar soluções para esse problema. A gente vira a chave, Sul-Americana é outra competição, no Brasileiro a gente vem de bons resultados. Talvez poupar seja inevitável, a gente já arriscou alguns atletas hoje, então talvez seja prudente. Vamos tentar escolher o que tiver de melhor para competir”, explicou.>

Para o confronto, Carpini ainda não vai poder estrear o atacante Renato Kayzer, contratado para ser a referência no ataque do Vitória. O planejamento do Vitoria é de que o atleta siga para reta final de transição na próxima semana e em seguida seja entregue à comissão técnica. Como o Leão contará com a semana livre antes de encarar o Ceará, há a possibilidade de que o jogador faça sua estreia diante do rival nordestino.>

Para chegar à segunda vitória no Brasileirão, o Leão se espelha no retrospecto dentro de casa contra os gaúchos. Com os rubro-negros como mandantes, 10 dos 22 jogos disputados entre as equipes terminaram à favor dos donos da casa, enquanto os tricolores venceram sete e empataram cinco. O último confronto entre os dois no Barradão ocorreu na temporada passada. >

A partida terminou com o resultado de 1x1, com o Vitória saindo atrás no placar e empatando com Alerrandro. O jogo definiu a classificação do Leão para a Copa Sul-Americana e contou com dois jogadores que deixaram Salvador com rumo à Porto Alegre. Tanto o zagueiro Wagner Leonardo quanto o lateral Lucas Esteves devem voltar à Bahia para reencontrar a torcida rubro-negra.>