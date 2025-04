POLÊMICA

Ex-Vitória admite que clube forçou a última expulsão no Ba-Vi da Paz: 'A gente ia tomar um balaio'

Lateral Bryan confirmou a história de que o técnico Vagner Mancini instruiu o zagueiro Bruno Bispo a receber o cartão vermelho

Alan Pinheiro

Publicado em 27 de abril de 2025 às 17:42

Bryan em entrevista ao Para de Clubismo Podcast Crédito: Reprodução/Youtube

O ex-lateral do Vitória Bryan confirmou que Vagner Mancini pediu para que o time rubro-negro forçasse o encerramento prévio do jogo por expulsões no clássico que veio a ficar conhecido como "Ba-Vi da Paz", realizado em 2018. O jogador também detalhou sua participação no combinado ao lembrar que cobrou o juiz do cartão para Bruno Bispo. A afirmação de Bryan aconteceu em entrevista ao Para de Clubismo Podcast.>

"O cara fez a leitura certinha do Mancini falando. (...) O que é que aconteceu, expulsaram três ou jogadores nossos e o jogo continuou. Expulsou só um ou dois do Bahia. Ficamos com jogadores a menos e tomando uma pressão. Aí rolou essa parte. Se a gente tivesse mais um expulso acabava o jogo por falta de jogador. A gente ia ficar com seis em campo só", iniciou. >

"O vídeo pega o Mancini falando para acontecer isso, isso e aquilo. Aí um jogador nosso [Bruno Bispo] vai lá e chuta a bola forçando o cartão para ser expulso. Ele já tinha cartão. E eu também estou no lance, falando para o juíz 'tem que cumprir a regra, você tem que expulsar, tem que dar cartão nele, tem que acabar o jogo'. Aí ele tomou o cartão e acabou o jogo", complementou.>

Pegou a leitura certinha. 'Fala para não sei quem para tomar o cartão. Fala para não sei quem acabar o jogo'. A gente ia tomar um balaio pô, e era pior Bryan Ex-lateral esquerdo do Vitória

O Ba-Vi em questão ocorreu no dia 18 de fevereiro de 2018. Dentro de campo, o confronto terminou empatado em 1x1, mas o resultado foi favorável para o Esquadrão, que venceu por W.O (3x0), com nove expulsos, cinco do Leão e quatro da equipe tricolor. >