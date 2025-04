DE VOLTA A SALVADOR

Vaiado no Barradão, Wagner Leonardo revela carinho pelo Vitória e reage: 'Agora estou no Grêmio'

Ex-zagueiro rubro-negro foi o responsável pela assistência do gol de Jemerson

Alan Pinheiro

Publicado em 27 de abril de 2025 às 20:51

Wagner Leonardo de volta ao Barradão Crédito: Celo Gil/ Grêmio FBPA

Dentro de campo, Vitória e Grêmio protagonizaram um empate por 1x1 pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para além dos gols de Jemerson e Carlinhos, outro jogador em campo foi protagonista pela história que construiu em Salvador. Em sua primeira partida contra o Leão após sair do clube, Wagner Leonardo foi recebido com vaias pela torcida rubro-negra. Na saída de campo, o defensor ressaltou o carinho pelo time baiano.>

"O sentimento de estar aqui é de muita gratidão. Vivi uma linda história aqui no Vitoria. Diferente do que muitos falam, eu tenho um carinho enorme por esse grande clube que é o Vitoria e pelo tempo que eu vivi. Meu filho nasceu aqui, fomos muito felizes, mas a vida segue. Agora estou no Grêmio, estou muito feliz de estar aqui", disse.>

O zagueiro, que foi o responsável pela assistência para o gol do baiano Jemerson, quase não entrou em campo pelo tricolor gaúcho. Wagner Leonardo sofreu lesão de grau 1 no músculo pectíneo do quadril direito ainda no primeiro tempo do clássico Gre-Nal 447, no último sábado (19), na Arena do Grêmio, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.>

Com uma previsão de ficar duas semanas fora de ação, o defensor se recuperou antes do prazo e pôde voltou à titularidade na equipe de Mano Menezes. "Foi uma semana difícil para mim. Quero agradecer a Deus por me dar força nessa semana e ao trabalho da saúde do Grêmio, que me ajudou. Foi uma recuperação inédita, voltar em seis dias para uma lesão de 15. Muito feliz de estar de volta", finalizou.>

O duelo se iniciou com o Leão mostrando iniciativa na partida, mas sem conseguir transformar a maior posse de bola em chances reais de abrir o placar. Se os donos da casa não tiveram eficiência, os visitantes aproveitaram um vacilo da defesa rubro-negra. Jemerson recebeu livre na pequena área aos 20 minutos e fez o primeiro do Grêmio. Na segunda etapa, Carlinhos deu o troco na bola parada e empatou.

