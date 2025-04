VOTE AGORA

Enquete: O que você achou do empate do Vitória contra o Grêmio na Série A

Rubro-negro viu Jemerson abrir o placar para os gaúchos, mas buscou o ponto com gol de Carlinhos

Em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vitória recebeu o Grêmio no Barradão para tentar buscar o segundo resultado positivo em sequência na competição nacional. No entanto, a missão não foi bem sucedida. Quando a bola rolou, os gaúchos conseguiram sair na frente do placar com Jemerson, mas Carlinhos balançou as redes para fazer o 1x1 e evitar uma derrota do Leão dentro de casa. >