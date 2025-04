VAI EMBORA?

Após demitir Carille, Vasco procura Carpini para assumir time

Essa não foi a primeira vez que o treinador do Vitória foi procurado pelo clube carioca

Alan Pinheiro

Publicado em 29 de abril de 2025 às 05:00

Thiago Carpini Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após demitir o técnico Fábio Carille, o Vasco procurou o treinador do Vitória, Thiago Carpini, para assumir o cargo. O comandante rubro-negro, no entanto, negou a investida. Fernando Diniz é o nome preferido para ser o novo técnico do clube carioca. As informações foram divulgadas pelo ge.com.>

Carpini foi perguntado se tinha interesse em assumir outro projeto. A resposta do treinador rubro-negro foi de que não deixa trabalho pela metade e que continua em Salvador. A afirmação do técnico segue a linha adotada em entrevistas coletivas. No último domingo (27), o comandante do Leão disse que só deixaria o projeto caso seja demitido pela diretoria ou entenda que é o problema do projeto.>

"Eu tenho muita convicção no meu trabalho, eu não jogo a toalha nunca. Se eu não tivesse convicção no meu trabalho e na capacidade do elenco eu nem teria vindo, porque a situação era muito mais complicada. Vamos seguir trabalhando pelos objetivos do clube. Tudo na minha vida foi conquistado com muita luta, eu não sou um cara de jogar a toalha. Estou vendo nossa evolução e vamos seguir trabalhando", deu o recado.>