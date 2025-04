PARA DESCANSAR

Após empate em casa, Vitória tem primeira semana livre da temporada

Rubro-negro só volta a campo no próximo sábado (3), contra o Ceará

Alan Pinheiro

Publicado em 28 de abril de 2025 às 18:40

Após empate em casa, Vitória tem primeira semana livre da temporada Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O momento não é bom, mas o Vitória vai ter um diferencial para tentar reverter o momento de instabilidade na temporada, tempo para descansar e treinar. Após empatar dentro de casa com o Grêmio, o time rubro-negro só volta a campo no próximo sábado (3), quando enfrenta o Ceará, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. A semana sem jogos vai permitir que o elenco chegue renovado para continuar a campanha no Brasileirão.>

Desde que o Leão iniciou a temporada contra o Barcelona de Ilhéus, pela 1ª rodada do Campeonato Baiano, ainda não conseguiu ter uma semana livre para descansar os jogadores e ajustar os erros cometidos. O intervalo entre os 31 jogos disputados no ano variou entre dois a três dias, o que prejudicou a preparação da equipe.>

“Do jogo anterior para esse a gente praticamente não treinou. Físicamente nós sentimos muito. E isso é perfeitamente aceitável, completamos 31 jogos na temporada. Dentro daquilo que foi proposto eu fiquei satisfeito. A reta final ali nós sentimos muito e quando chega assim, fica a lição do Flamengo, é melhor somar”, analisou o técnico Thiago Carpini sobre como a sequência influenciou no desempenho contra o Grêmio.>

Com apenas uma vitória nos últimos 11 confrontos disputados, a conta física já chegou para o elenco do Vitória. Diante do clube gaúcho, Gabriel Baralhas precisou ser poupado no primeiro tempo devido ao alto desgaste físico. Além do volante, outros jogadores caíram de desempenho nas partidas mais recentes. Ao mesmo tempo, existem aqueles que não estão disponíveis por problemas relacionados à lesão.>

Somente em abril, quatro jogadores foram ausência por motivos médicos. Carlinhos, Wellington Rato, Gabriel Vasconcelos e Willian Oliveira, que continua lesionado. Com exceção do centroavante, o meia e o goleiro já estão recuperados, mas ainda não voltaram a ser relacionados pelo pouco tempo de recuperação. A conta não inclui o atacante Renato Kayzer, que chegou ao Vitória lesionado e ainda espera para estrear com a camisa rubro-negra.>