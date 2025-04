BRASILEIRÃO

Súmula registra canto homofóbico contra Wagner Leonardo; jogo do Vitória chegou a ser paralisado

Árbitro também relatou 'objeto arremessado' no gramado do Barradão

O jogo entre Vitória e Grêmio marcou o reencontro da torcida rubro-negra com Wagner Leonardo. O defensor, que era tratado como ídolo na Toca, recentemente trocou o Leão pelo tricolor gaúcho e, dentre outras coisas, foi chamado de 'Judas' na primeira vez em que voltou ao Barradão, no empate em 1x1 entre as equipes. Ele também foi alvo de canto homofóbico.>