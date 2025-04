PRESENTÃO

Irmã de Neymar dá bolsa caríssima para Bruna Biancardi; veja quanto custa

Rafaella Santos presenteou a cunhada com uma peça da grife Bottega Veneta

Bruna Biancardi comemorou em alto estilo a chegada dos 31 anos. Além das surpresas que recebeu de Neymar , a influenciadora celebrou o dia com um passeio de barco ao lado das amigas, na última terça-feira (15). Irmã do jogador, Rafaella Santos esteve na festa e deu uma bolsa da grife italiana Bottega Veneta. O valor da peça, aliás, impressionou os seguidores.>

Rafaella escolheu o modelo Hop, que tem versões pequena e grande. Os preços vão de R$ 21.830 até R$ 27.420 - o equivalente a mais de 18 vezes o valor do salário mínimo atual (R$ 1.518). No site da marca, a peça é descrita como "bolsa de ombro com trabalho artesanal Intrecciato em couro de bezerro".>