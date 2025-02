TÁ CHEGANDO A HORA

Preparado para o Carnaval? Saiba quais são os melhores exercícios para aguentar a folia

O segredo para melhorar a preparação física visando a festa mais popular do Brasil é combinar exercícios aeróbicos com treinos de força

Alan Pinheiro

Publicado em 25 de fevereiro de 2025 às 15:58

Carnaval Crédito: Nara Gentil/ Arquivo CORREIO

O Carnaval é o evento mais esperado do ano para muitas pessoas, principalmente em Salvador - a capital da folia. A festa mais popular do Brasil é destaque em todo o mundo, atraindo milhões de visitantes para diversas regiões do Brasil. Por mais que seja uma festa regada por diversão e descontração, é preciso ter um preparo mínimo para aguentar os dias de folia.>

Segundo Mapson Douglas, especialista técnico da Bio Ritmo, o segredo para ter um carnaval confortável e bem preparado está em combinar exercícios que fortaleçam o sistema cardiovascular e aumentem a força muscular, prevenindo lesões e aumentando a disposição.>

"A base da preparação para o Carnaval está no treino cardiovascular. A maioria das pessoas passa longas horas em pé, se movimentando e dançando, e para suportar esse esforço, é fundamental melhorar a resistência do sistema cardiovascular. O mais recomendado é apostar em atividades aeróbicas que aumentem o condicionamento físico e preparem o corpo para longos períodos de atividade", explica o especialista.>

Confira quais são as melhores atividades cardiovasculares para se preparar visando o Carnaval:

⚫ Corrida e caminhada: simples e eficazes, melhoram a capacidade cardiorrespiratória e permitem evolução gradual. Comece com caminhadas leves e aumente a intensidade, com a ajuda de um especialista, com corridas intercaladas à medida que o condicionamento aumenta;>

⚫ Dança: além de ajudar a entrar no clima, a dança é uma forma divertida de melhorar a resistência. Aulas de ritmos, como a popular Zumba, trabalham o corpo de forma completa, oferecendo uma série de benefícios para a saúde física e mental;>

⚫ Pedalada: andar de bicicleta também é uma excelente atividade aeróbica. Além de promover o condicionamento do sistema cardiovascular, é uma opção de baixo impacto, ideal para quem sofre com sobrecarga nas articulações, e pode ser feita indoor;>

⚫ Natação: trabalha todos os grupos musculares de forma equilibrada, com baixo impacto, promovendo resistência cardiovascular. A prática regular também melhora a capacidade pulmonar e a flexibilidade, contribuindo para um condicionamento completo e saudável;>

⚫ Força: músculos preparados para a maratona.>

Embora o treino de cardio seja essencial, os exercícios de força também não podem ser negligenciados. Para garantir que o corpo suporte longos períodos de movimento sem lesões e cansaço excessivo, Mapson recomenda atividades que fortaleçam principalmente os membros inferiores, mas também o core (centro do corpo).>

⚫ Agachamento: essencial para fortalecer as pernas, especialmente coxas e glúteos. Esse exercício ajuda a preparar os músculos para longos períodos de impacto, como quando o folião fica muito tempo em pé ou pula. Agachamentos podem ser feitos com o próprio peso corporal ou com pesos adicionais;>

⚫ Afundos: outra opção para as pernas, o afundo trabalha os quadríceps, isquiotibiais e glúteos, importantes para quem vai ficar muito tempo dançando ou caminhando. Esse exercício também ajuda a melhorar o equilíbrio, crucial para a estabilidade durante o feriado;>

⚫ Prancha: o core é muito solicitado em atividades como a dança, pois ele é responsável por manter o corpo equilibrado. A prancha é ideal para fortalecer essa região e garantir uma boa postura. Pode ser feita de forma estática ou dinâmica, aumentando a intensidade conforme o treino evolui;>

⚫ Flexões de braço: o tronco e os braços também são exigidos durante os dias de agito. As flexões de braço tonificam os músculos superiores e ajudam a melhorar a resistência geral.>