CUIDADO COM O SOL

Qual o melhor protetor solar para praticar esportes? Confira como escolher o produto ideal

A dermatologista Marília Acioli explicou o que é preciso se atentar na hora de comprar o produto visando a prática de esportes

Alan Pinheiro

Publicado em 23 de fevereiro de 2025 às 09:00

Utilizar o protetor solar para a prática de esportes é fundamental Crédito: Shutterstock

Verão é a estação que chega acompanhada de muito sol e calor, principalmente na Bahia. Seja para quem quer curtir a praia ou só praticar um esporte ao ar livre, o cuidado com os raios solares é essencial, principalmente ao usar um protetor solar. No entanto, não é verdadeira a ideia de que todo protetor solar é igual. Embora os produtos tenham um grau de proteção fidedigno, nem todos são adequados a cada caso ou poderão conferir conforto. Por isso, é importante ficar atento na hora de comprar o produto.>

Com a prática de esportes sob a exposição do sol, a dermatologista Marília Acioli, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, explica que é importante escolher um protetor solar que tenha uma resistência maior ao suor, já que a atividade física vai ocasionar em um aumento na sudorese, o que deixa a pele molhada e atrapalha a aderência do protetor à pele. A especialista indica a procura por protetores formulados em spray, porque oferecem facilidade de aplicação e resistência à água.>

Esses protetores possuem a resistência à água indicada na embalagem e costumam ser um pouco mais grudentos. Essa característica, segundo a dermatologista, é interessante porque "aumenta a aderência do produto à pele, então faz com que esse produto resista mais tempo a esse momento que a pele está molhada, seja no banho de imersão, praia, piscina, ou até também na atividade física", diz.>

Para as pessoas que possuem pele sensível, a prioridade é por protetores solares chamados de "físicos", que podem ser identificados no rótulo do produto. "Ele é mais estável e tem menos chance de causar irritação na pele. Também é importante que essas pessoas utilizem protetores solares que tenham menos fragrância e menos corantes, porque essas substâncias que podem ser adicionadas aos cosméticos em geral, também tem potencial de causar irritação", alerta a profissional.

A recomendação é de que a pessoa passe o protetor solar antes de colocar a roupa, porque a vestimenta pode cobrir partes do corpo, que ficarão desprotegidas. Outra medida importante é a reaplicação do protetor, no mínimo, a cada duas horas, principalmente se a pele ficar muito molhada. Nesse caso, essa reaplicação pode ter um intervalo mais curto.>

O protetor solar da praia também deve ser diferente daquele que usamos diariamente. “Para a praia, é fundamental optar por protetores solares com FPS 50 ou superior, pois, mesmo que a diferença na proteção contra UVB entre FPS 30 e 50 seja pequena, ela pode ser decisiva na prevenção de queimaduras solares durante exposições prolongadas”, acrescenta a dermatologista Dra. Flávia Brasileiro, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Ela explica que o protetor solar ideal deve oferecer:>