QUE CALOR!

Alta temperatura: saiba como se proteger do calor ao praticar esportes no verão

Cuidados durante a prática de atividades físicas ao ar livre devem ser tomados para não voltar para casa com sequelas decorrentes dos raios solares

Alan Pinheiro

Publicado em 23 de fevereiro de 2025 às 09:00

Calor Crédito: Shutterstock

O ano mal começou e a Bahia, assim como outros estados do Brasil, já enfrenta uma onda de calor extremo. Na última quarta-feira (19), a estação meteorológica da Base Naval de Aratu, em Salvador, registrou a maior temperatura do ano: 35,8°C, às 14h. Com a temperatura nas alturas, os praticantes de esportes devem tomar certos cuidados durante a prática de atividades físicas ao ar livre para não voltar para casa com sequelas decorrentes dos raios solares.>

A temperatura máxima até então tinha sido em Itapuã, no dia 3 deste mês, com 35,7°C, às 15h20. Os dados são da Defesa Civil da capital. Só para se ter uma ideia do calor, a média climatológica para fevereiro - que é o cálculo da temperatura dos últimos 30 anos - é de 31,1ºC. >

Segundo a meteorologista do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), Cláudia Valéria, na Bahia, essas temperaturas são típicas desta época do ano, já que é normal que o verão baiano registre valores mais altos. Acontece que, nos últimos dias, a atuação de sistemas de alta pressão tem reduzido a quantidade de nuvens, permitindo maior incidência de radiação solar sobre o solo, o que ocasiona que as temperaturas subam ainda mais. A meteorologista também ressaltou que o mês de março ainda vai seguir com temperaturas elevadas. >

Seja nas praias, em quadras ou qualquer outro ambiente aberto, quem pratica esportes durante o dia precisa tomar alguns cuidados, sendo o principal deles utilizar protetor solar no corpo. "É essencial para proteger contra os danos agudos do sol, que seriam as queimaduras solares, e também contra os danos crônicos, que vai desde o aparecimento de manchas, de rugas, o envelhecimento da pele e também o risco de câncer de pele ao longo da vida", alerta a dermatologista Marília Acioli, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Saiba como escolher o melhor protetor solar aqui.>

A especialista também destaca os sinais que mostram uma possível exposição excessiva da pele ao sol. A dermatologista fala em observar se a pele demonstra sinais de vermelhidão e ardor já no momento da exposição. Caso os sintomas sejam identificados, é necessário procurar uma sombra e usar agentes hidratantes e calmantes na pele no local, porque o pico de desconforto acontece algumas horas após a exposição.>

"Quando a gente fala da exposição crônica ao sol, normalmente a pele tende a ficar um pouco mais oleosa, mais opaca também. Então, ela perde o brilho natural e pode apresentar mais manchas e mais rugas" Marília Acioli Dermatologista

Após a prática da atividade física, é importante que uma higienização adequada da pele seja feita, tanto para retirar o excesso de suor, que pode aumentar a proliferação de bactérias e fungos, principalmente nas dobras, quanto para tirar os resíduos de protetor solar que possam eventualmente ficar na pele. Hidratantes também devem ser considerados para melhorar o ressecamento que a exposição crônica ao sol pode provocar, indica a especialista.

>

Outro possível problema com a prática de esportes no calor é a desidratação. De acordo com o cardiologista Marcelo Franken, gerente de Cardiologia do Hospital Israelita Albert Einstein, a deficiência de água no corpo diminui o volume sanguíneo e, por sua vez, afeta a pressão arterial. Também torna o sangue mais espesso, aumentando o risco de formação de coágulos sanguíneos. Além disso, o estresse térmico coloca uma carga adicional sobre o coração, fazendo com que ele bombeie mais rápido para dissipar o calor do corpo.>

Estar exposto ao sol ainda pode contribuir para um quadro de insolação, caracterizada pelo aumento da temperatura corporal, pele avermelhada e quente, pele seca, dor de cabeça, confusão, náuseas e até mesmo desmaios. "Essa condição é potencialmente perigosa e requer atenção imediata, pois pode levar a danos graves ao organismo e, em casos extremos, risco de morte. É fundamental buscar abrigo à sombra, hidratar-se e resfriar o corpo em casos suspeitos de insolação", orienta Franken.

>

Como se proteger do calor?

É fundamental se proteger do calor e manter-se hidratado em dias de temperaturas muito altas. Entre as principais recomendações estão: >

● Beba bastante água e não a substitua por bebidas alcoólicas;>

● Faça refeições leves e frias mais vezes ao dia;>

● Mantenha a sua casa fresca, com janelas abertas;>

● Tome banhos mais frios;>

● Prefira ambientes arejados e evite aglomerações;>

● Proteja-se do sol com chapéu, óculos escuros, roupas leves e protetor solar;>

● Use soro fisiológico nos olhos e narinas;>