MAL SÚBITO

Avaliação cardíaca e respeito ao corpo: saiba como evitar passar mal na academia

A morte de uma mulher de 40 anos enquanto fazia um exercício dentro de uma academia no município de Santo Estêvão , no centro-norte baiano, causou preocupação pela possibilidade de ocorrer um mal súbito . Francineide Pereira Soares usava a cadeira extensora, aparelho para fortalecer o quadríceps, e passou mal. Mesmo recebendo os primeiros socorros, morreu antes de chegar à unidade de saúde.>

Alguns sinais para identificação do mal súbito são: queda abrupta, dor no peito, falta de ar, dificuldade para falar ou compreender a linguagem, fraqueza, tonturas, palpitações, desmaio, paralisia do rosto e da perna num dos lados do corpo, perda ou obscurecimento da visão, perda do equilíbrio ou coordenação e dor de cabeça intensa.>