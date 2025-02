POLÊMICA

Vitor Belfort e Joana Prado atacam o Carnaval: 'Cultura da macumba'

Lutador e ex-Feiticeira postaram um vídeo nas redes sociais condenando cristãos que caem na folia: 'Imoralidade'

Um dos maiores lutadores brasileiros da história do UFC, Vitor Belfort apareceu nas redes sociais detonando o Carnaval. Em um vídeo postado ao lado da esposa, Joana Prado, o carioca fez duras críticas à folia e condenou cristãos que vão à festa. Segundo ele, o evento cultua o ego e as “obras da carne”. >

"O maior inimigo do homem é a própria carne. A vida de um cristão é na palavra, e nunca alimentar a carne. O ego é parte da carne e o Carnaval festeja os desejos de arrepio, envolve muito a cultura da macumba, envolve uma cultura espírita… As obras da carne são conhecidas como prostituição, impureza, lascívias, idolatria, feitiçaria, ciúmes, glutonarias, bebedices e coisas semelhantes. E aí, vai alimentar?", diz o lutador.>

"Existe ali um culto aos orixás, uma consagração a Deus, onde a invocação aos demônios acontece. Existe mesmo uma festa toda voltada para a carne, e a gente vê muito nítido, a exposição do corpo, as baterias, os tambores", afirma Joana. Ela, vale lembrar, é ex-Feiticeira e foi musa de escolas de samba no auge da carreira.>