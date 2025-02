O AMOR ESTÁ NO AR

Medalhista olímpica troca beijos apaixonados na praia com ator da Globo

Destaque em Paris-2024, ginasta Julia Soares assumiu namoro com Igor Jansen no fim do ano passado

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de fevereiro de 2025 às 08:54

Igor Jansen e Julia Soares Crédito: Reprodução

O ator Igor Jansen, de 20 anos, e a ginasta Julia Soares, de 19, curtiram o dia ensolarado - e de muito calor - da última terça-feira (25) em clima de romance na praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O casal, que assumiu o namoro no fim do ano passado, trocou vários beijos apaixonados na areia e não se incomodou com a presença de um paparazzo.>

Ao perceberem que estavam sendo clicados, eles demonstraram simpatia e sorriram para as fotos. Mais tarde, já à noite, o artista usou seus Stories do Instagram para postar um vídeo romântico com a namorada. Ele usou uma música do cantor Diogo Nogueira, Ser Feliz, para declarar seu amor. "Eu aprendi com a vida que cada momento/É um facho do tempo que leva um tanto de nós/E que não pode ter pressa, caiu, recomeça/No fundo da alma ecoa uma voz/Que diz: não existe receita perfeita para ser feliz", diz o trecho da canção, no vídeo.>

Os dois assumiram o namoro em dezembro, mas vêm sendo discretos em relação ao romance. Igor estreou na Globo na novela no Rancho Fundo, como o personagem Aldenor. Ele também fez sucesso em Aventuras de Poliana e Poliana Moça, do SBT. Já Julia conquistou os brasileiros em sua estreia olímpica, durante os Jogos de Paris-2024. Ela faturou a medalha de bronze por equipes, foi finalista na trave (terminou em sétima) e cativou o público com a apresentação de solo.>