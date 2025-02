É NAMORO?

Craque do Real Madrid engata romance com ex de astro de Hollywood

Jude Bellingham foi flagrado com a modelo Ashlyn Castro; conheça

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de fevereiro de 2025 às 12:05

Jude Bellingham está namorando Ashlyn Castro Crédito: Reprodução/Instagram

Jude Bellingham, do Real Madrid, estaria vivendo um novo romance. O jogador foi flagrado ao lado da modelo Ashlyn Castro, alimentando rumores sobre um namoro entre os dois. Eles apareceram juntos na vitória do time merengue sobre o Girona, por 2x0, no último domingo (23), no Santiago Bernabéu. >

A influenciadora estava em um dos camarotes do estádio, e foi flagrada ao lado do meia pelas câmeras do DAZN. Bellingham não participou da partida por suspensão, após receber cartão vermelho no duelo contra o Osasuna. A modelo já havia aparecido em outras partidas do Real Madrid nesta temporada.>

para quem não botou fé que ele ia assumir pic.twitter.com/mBkkUTpRvp — isa (@mrsbellinghamm) February 23, 2025