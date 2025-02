CONHEÇA

Saiba quem é Clara Brasil, noiva do ex-chefão da CBF que é 51 anos mais velho

Apresentadora de 32 anos vive relacionamento com Marco Polo Del Nero há seis anos

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de fevereiro de 2025 às 20:00

Clara Brasil é noiva de Marco Polo Del Nero Crédito: Reprodução/Instagram

Marco Polo Del Nero, ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, voltou aos holofotes após a notícia de que vai se casar em breve. De acordo com o jornal Extra, o ex-dirigente, de 83 anos, estaria noivo da apresentadora Clara Brasil, de 32. Os dois mantém um relacionamento desde 2019, mas só começaram a aparecer juntos nas redes sociais dois anos depois, em 2021.>

O casal estava recentemente na casa de praia que Del Nero tem na região de Angra dos Reis. Lá é onde Clara, com 446 mil seguidores no Instagram, costuma a gravar vídeos com dancinhas e ensinar receitas fit. Nas redes, ela também gosta de mostrar seu estilo de vida, com viagens e rotina de exercícios e cuidados com o rosto e corpo. >

Clara Brasil já fez participação no extinto Zorra Total, da TV Globo, e já foi musa do Carnaval no Rio, onde desfilou pelas escolas de samba pela Paraíso do Tuiuti e Unidos de Viradouro. >

Em 2019, ano em que conheceu Del Nero, tentou carreira de cantora de funk e chegou a lançar duas músicas, 'Loca Pra Beijar' e 'Tá Me Olhando Por Quê?', sob o nome artístico de Clariane Caxito, mas a carreira musical não decolou.>

Atualmente, Clara apresenta o programa de pet "Miau & Latidos", exibido nas madrugadas na RedeTV!. Já Marco Polo Del Nero foi banido de exercer qualquer atividade diretiva no futebol desde 2018 por ordem da Fifa, devido a envolvimento em escândalos de corrupção.>