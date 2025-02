SAIBA QUEM É

Ex-funkeira e atriz do 'Zorra' vai se casar com ex-chefão da CBF que é 51 anos mais velho

Clara Brasil, de 32 anos, vive um relacionamento com Marco Polo Del Nero, de 83, desde 2019

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de fevereiro de 2025 às 14:26

Marco Polo Del Nero e Clara Brasil Crédito: Reprodução/Instagram

Ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Marco Polo Del Nero deve subir ao altar em breve. O ex-dirigente, de 83 anos, pretende se casar com a namorada, a apresentadora Clara Brasil, de 32. As informações são do jornal Extra.>

Os dois mantém um relacionamento desde 2019. O casal, porém, só começou a aparecer junto nas redes sociais dois anos depois, em 2021. Clara, inclusive, já desabafou algumas vezes sobre não ligar para as críticas pela diferença de idade entre eles - Del Nero é 51 anos mais velho.>

"Recebi e recebo muitas críticas, mas não sei se estou tão ocupada com outras coisas que nem dá para me preocupar com a opinião alheia. Sou super respeitada, super amada e me sinto muito feliz. Nem me importo", afirmou.>

O casal estava recentemente na casa de praia que Del Nero tem na região de Angra dos Reis. Lá é onde Clara, com 444 mil seguidores no Instagram, costuma a gravar vídeos com dancinhas e ensinar receitas fit. Nas redes, ela também gosta de mostrar seu estilo de vida, com viagens e rotina de exercícios e cuidados com o rosto e corpo.>

Clara Brasil já fez participação no extinto Zorra Total, da TV Globo, e já foi musa do Carnaval no Rio, onde desfilou pelas escolas de samba pela Paraíso do Tuiuti e Unidos de Viradouro. >

Em 2019, ano em que conheceu Del Nero, tentou carreira de cantora de funk e chegou a lançar duas músicas, 'Loca Pra Beijar' e 'Tá Me Olhando Por Quê?', sob o nome artístico de Clariane Caxito, mas a carreira musical não decolou.>

Atualmente, Clara apresenta o programa de pet "Miau & Latidos", exibido nas madrugadas na RedeTV!.>