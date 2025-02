FOFURA!

Léo Pereira, do Flamengo, coloca mão na massa e monta quarto de Cecília: 'Decorador é caro'

Karoline Lima mostrou como foi o processo e a reação da pequena, fruto do seu antigo relacionamento com Éder Militão

Karoline Lima e o namorado, o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, colocaram a mão na massa para decorar o quartinho de Cecília, de 2 anos. A menina é filha de um antigo relacionamento da influenciadora com Éder Militão, defensor do Real Madrid. A modelo cearense compartilhou vídeos nos Stories do Instagram mostrando o processo de montagem do ambiente, assim como a reação da pequena ao ver o resultado final.>