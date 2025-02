DESABAFOU

Ex de jogador do Flamengo diz que filhos não recebem pensão: 'Não vou ficar calada'

Jordana Holleben disse que Allan alega estar "apertado" e não ter dinheiro para pagar fonoaudióloga e natação das crianças

"Como estou sendo mãe e pai há uns 3 meses, decidi que vou desabafar. Inclusive, mães que entraram com pedido de pensão provisória para os filhos, quanto tempo vocês receberam? Porque novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e estamos indo para março. É normal? Eu falei, implorei, pedi para passar um fim de semana com meus filhos, porque eles choram pelo pai. Ele mora a cinco minutos da casa dos filhos, já teve várias folgas do Flamengo, e ainda não pegou os filhos. O pai alega não poder passar um fim de semana com os filhos, mas ontem teve folga e estava num beach club ostentando", disse Jordana, nos Stories do Instagram.>