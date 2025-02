ANIVERSÁRIO DO CAÇULA

Após acusação de violência doméstica, jogador do Flamengo e ex-mulher fazem festas separadas para o filho

Jordana Holleben fez denúncia na Delegacia da Mulher afirmando que Allan Souza invadiu sua casa

Allan Souza, do Flamengo, e Jordana Holleben fizeram duas festas separadas para comemorar o aniversário de 2 anos do filho mais novo. A influenciadora fez uma festinha com um bolo no tema do personagem Mickey Mouse e publicou uma foto com o caçula e com a filha mais velha, de 7 anos. Já o volante fez uma comemoração intimista com as crianças, junto com familiares e amigos. As informações são do jornal Extra.>