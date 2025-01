DIVÓRCIO

Ex de jogador do Flamengo pede medida protetiva alegando que ele invadiu a casa dela e levou os filhos

Allan Souza enfrenta um processo de divórcio com acusações de invasão, violência doméstica e patrimonial e ameaças

Marina Branco

Publicado em 25 de janeiro de 2025 às 09:50

Jordana Von Holleben e Allan Souza, jogador do Flamengo, estão em processo de separação Crédito: Reprodução/Instagram

A ex do flamenguista Allan Souza entrou com um pedido de medida protetiva contra o jogador após prestar queixa de violência doméstica. Jordana Holleben, ex-esposa de Allan e mãe de dois filhos com ele, foi à Delegacia da Mulher abrir um novo boletim de ocorrência. >

A intenção do boletim é impedir que Allan possa se aproximar dela, como fez na última quinta-feira (23) ao ir à casa onde ela mora com os filhos. No entanto, a defesa de Allan alega que não houve invasão, já que o imóvel está no nome dele, o que configura o direito de entrar no local quando quiser.>

Segundo a ocorrência registrada por ela no 31º BPM, o jogador "entrou na residência, a empurrou e retirou as crianças (de seis e dois anos), sem combinar com ela previamente, e as levou com ele". Ele foi abordado pela Polícia Militar ainda nas proximidades do bairro onde os filhos moram, e afirmou que estava levando as crianças "apenas para tomarem sorvete no interior do condomínio".>

De acordo com os policiais, as crianças estavam muito abaladas, o que levou à decisão de não encaminhá-lo à delegacia. Em resposta aos acontecimentos, a assessoria de Allan justificou o boletim e negou qualquer invasão ou violência física.>

"A nota publicada diz que, de acordo com a denúncia realizada pela ex-esposa, houve invasão da casa/domicílio em que ela está residindo com os filhos do casal. A informação não é procedente, a partir do momento que o imóvel é de propriedade do atleta. Ou seja, por direito adquirido, possui acesso, sem qualquer proibição, à mesma", alegou a defesa.>

"Além disso, a nota cita violência física contra a ex-esposa na denúncia realizada. Não houve qualquer situação relacionada à questão, inclusive com provas de vídeo, caso sejam necessárias. Por algumas tentativas, o atleta solicitou à ex esposa visitar os filhos e as mesmas não foram respondidas. Motivo pelo qual, ele foi até seu imóvel para visitar as crianças, único motivo da presença no local", completou.>

Antes do divórcio, em novembro de 2024, Allan morava na casa, e decidiu sair por conta própria. No entanto, o processo do divórcio segue muito lento, mesclando acusações de invasão, violência doméstica e patrimonial e ameaças. >

De acordo com o relatado por Jordana, ela está em uma fase de reorganização financeira, após a demissão de funcionários pelo "endurecimento" do jogador em relação às despesas dos filhos e da ex-esposa. A principal situação seria a dívida criada com a matrícula da escolinha de natação do filho mais velho dos dois, além da compra não realizada dos materiais escolares do menino. >

As dívidas são, inclusive, mais antigas, se unindo a mensalidades atrasadas cobradas ao jogador, que recebe cerca de um milhão mensal no Flamengo. >