'NÃO FIZ SOZINHA'

Ex detona Allan Souza, do Flamengo, e expõe descaso com os filhos: 'Choram pelo pai'

Jordana Holleben disse que jogador visita as crianças por no máximo 2h

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de fevereiro de 2025 às 08:44

Jordana Holleben e Allan Souza, do Flamengo: jogador foi acusado de abandono Crédito: Reprodução/Instagram

Jordana Holleben fez um longo desabafo sobre a situação vivida com o ex-marido, Allan Souza, jogador do Flamengo. A influenciadora - que recentemente pediu à Justiça uma medida protetiva contra o atleta - acusou o volante de abandono paterno depois da separação e afirmou que os filhos "choram pelo pai".>

"Tanto tempo calada por opção minha, porque eu sou uma pessoa que tem pavor dessas coisas, mas quando mexem com os filhos da gente, acho que a gente tem que repensar, acho que a gente não deve abaixar a cabeça, pra que, né? Para favorecer quem? Quem é mais favorecido? Será que é pra gente ficar quieta? Do que adianta a gente ser boazinha, tentar acordo, pedir o mínimo de responsabilidade afetiva?", começou Jordana.>

A influenciadora disse que é uma pessoa calma e que tem costume de suportar tudo em silêncio, mas que ela “corre atrás até o inferno” pelos filhos. No desabafo, ela mandou um recado diretamente para Allan sobre o pedido de uma pensão provisória que os filhos não têm recebido há quatro meses.>

"Você não me derruba, nós passamos muita necessidade juntos, dormíamos no chão, num colchão emprestado, não tínhamos dinheiro nem pra colchão, vivíamos em rodoviária, vendi algumas de suas chuteiras pra pagar algumas contas, lembra? Minha família foi quem mais comprou. Você não me derruba", afirmou.>

Jordana destacou que é vizinha do jogador, mas, mesmo assim, ele não visita as crianças e não as leva para sua casa por "não ter espaço". "Eu te avisei e te implorei pra passar um final de semana com os meus filhos, porque eles choram pelo pai. O pai mora a cinco minutos da casa dos filhos, o pai diz que está sem tempo, mesmo disponibilizando pessoas para irem juntos ficar na casa do pai, mas não, não tem espaço, mas para receber amigos e amigas, tem espaço, parentes lá de Araçatuba, mas os filhos que moram a cinco minutos", comentou.>

Ela ainda acusa Allan de "ostentar" nas redes sociais mas, na hora em que é cobrado por gastos dos filhos, como natação e fonoaudiologia, alega estar "apertado". Jordana também compartilhou prints de uma conversa com um representante de Allan, em que ele responde que o jogador está com dificuldades de pagar o financiamento de um imóvel em Alphaville e o aluguel dele. Já em outra imagem exposta por ela, o volante aparece no meio de alguns amigos em uma tarde, e ela ironiza: "Quer resolver assim? Tá bom, vamos fazer do jeito que você quer".>

"Foi um desabafo, dizer que não vou ficar mais calada, porque eu tô sendo mãe e pai mesmo, eu tenho o direito de falar o que eu quiser e bem entender, aliás, não recebi até hoje nem como as crianças estão na escola. A escola que tivemos que mudar, porque a escola do filho dele, que estava na fila de espera, ele não quis pagar, estava ‘caro’, a mãe aceitou colocar na mais barata, mas não vou mais abaixar a cabeça", continuou a influenciadora.>

"Depois tá dizendo na imprensa que tá com saudades dos filhos e eu fico aguentando calada, decidi que não tô afim mais. Se organizar direitinho as finanças, dá pra ostentar, dá pra pagar as contas dos filhos e vai sobrar, se organizar direitinho, recebe os filhos na casa nova, os amigos, as amigas, os parentes… É só se organizar, querer e colocar como prioridade. Eu não fiz filho sozinha, você quis os dois", completa.>