PARABÉNS

Ex-presidente da CBF faz 84 anos e noiva de 32 comemora: 'Meu amor'

Clara Brasil está há seis anos em um relacionamento com Marco Polo Del Nero

A apresentadora Clara Brasil usou as redes sociais para comemorar o aniversário de 84 anos do noivo, Marco Polo Del Nero, ex-presidente da CBF. A ex-funkeira e ex-atriz do Zorra Total postou uma homenagem no Instagram com uma foto dos dois curtindo a piscina na casa de praia que o ex-dirigente tem na região de Angra dos Reis.>