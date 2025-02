12 ANOS JUNTOS

Astro espanhol e mulher tomam decisão drástica e adotam 'relacionamento LAT'; entenda

Sergio Ramos assinou recentemente com time mexicano

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de fevereiro de 2025 às 10:23

Sergio Ramos e a mulher, Pilar Rubio Crédito: Reprodução/Instagram

Após 12 anos juntos, o jogador Sergio Ramos e a esposa, Pilar Rubio, decidiram mudar os rumos da relação. Os dois passaram a adotar um relacionamento LAT, uma tendência mundial entre casais. A sigla significa 'Living Apart Together' - ou "morar separados, mas ficar juntos", em tradução literal. As informações são do jornal Sport.>

A mudança veio após o astro espanhol assinar com o Monterrey, do México. De acordo com a imprensa espanhola, Pilar afirmou que não se mudaria (de novo) para acompanhar o atleta. Assim, Sergio Ramos - que acertou vínculo de um ano com o clube mexicano - se instalou sozinho no novo país, enquanto a esposa e os filhos, Sergio, Marco, Alejandro e Máximo Adriano, permaneceram na Espanha.>

Rumores sobre uma possível crise no casamento dos dois começaram a circular há mais de um ano. Ramos e Pilar nunca se pronunciaram a respeito, mas o tema voltou a receber atenção recentemente.>

"O casal teria decidido adotar esse modelo para permanecer juntos e demonstrar seu amor, mas sem abandonar os compromissos profissionais e familiares", destacou o Sport. O jornalista Javi de Hoyos disse, no começo do mês, que a decisão de ficar na Espanha foi de Pilar.>

"Pilar Rubio não vai se mudar para o México com Sergio Ramos. Na sexta-feira passada, alguém próximo a Pilar me disse que ela estava cansada de se mudar. Ela foi para Paris, depois Ramos foi para Sevilha e ela decidiu ir para Madri por motivos profissionais, a fonte disse, mas na realidade é porque ela gosta de viver na capital", falou o ex-diretor do programa 'Socialité', da Telecinco.>

"Quando Ramos tomou essa decisão, Pilar disse 'chega': 'Eu não vou ceder dessa vez, eu já cedi duas vezes. Agora eu vou ficar aqui, em Madri'", completou.>

Ainda segundo o Sport, os relacionamentos LAT ganharam força nos últimos anos por diferentes motivos. Os casais aderem à tendência, por exemplo, para mitigar o desgaste da convivência ou garantir mais independência para cada um.>