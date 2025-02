NEYMAR ESTARÁ NA LISTA?

Quando vai ser a próxima convocação da Seleção Brasileira?

Equipe do técnico Dorival Júnior enfrenta Colômbia e Argentina, em março, pelas Eliminatórias

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de fevereiro de 2025 às 12:52

Dorival Jr. irá convocar Seleção Brasileira em março Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

O retorno de Neymar à Seleção Brasileira pode estar bem próximo. Os primeiros jogos do craque no retorno ao Santos animaram a comissão técnica da Amarelinha e a direção da CBF. E a expectativa é de que o camisa 10 esteja presente na próxima convocação da equipe do técnico Dorival Júnior. As informações são do colunista Diogo Dantas, do jornal O Globo.>

O Brasil irá enfrentar em março a Colômbia, no dia 20, no estádio Mané Garrincha, e depois a Argentina, no dia 25, no Monumental de Núñez, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A Seleção está em quinto lugar no torneio classificatório, com 18 pontos.>

A CBF, porém, ainda não divulgou a data da próxima convocação. Por outro lado, a pré-lista com os nomes dos jogadores deve ser enviada para os clubes até dia 28 de fevereiro.>

Enquanto isso, Dorival vai observando os atletas selecionáveis. O treinador retornou de tour na Europa esta semana, com presença em jogos e treinos de clubes, e agora irá acompanhar, unto com sua comissão técnica, as partidas das equipes brasileiras para fechar a lista. >