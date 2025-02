PREPARADOS?

Adversário do Vitória na Copa do Brasil vence jogo por 3x0 antes de enfrentar o Leão

Confronto contra o rubro-negro ocorre na próxima terça-feira (25), às 19h

Adversário do Vitória na Copa do Brasil, o Maranhão venceu o Viana por 3x0, em jogo válido pelo Campeonato Maranhense. Esse foi o último compromisso da equipe antes de enfrentar o Rubro-negro na próxima terça-feira (25), às 19h, no estádio Castelão de São Luís.>