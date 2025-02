EM BUSCA DO NOVE

Time argentino recusa primeira proposta do Vitória por centroavante ex-River Plate

Uma contraproposta foi feita pelo Talleres para a venda de Federico Girotti ao Leão

Caso o rubro-negro feche a contratação do atacante, o jogador de 25 anos ficará à disposição do técnico Thiago Carpini assim que ser regularizado. Federico Girotti é um centroavante de 1,89 m formado nas categorias de base do River Plate. Apesar de ter estreado profissionalmente em 2019, o jogador foi se destacar com a camisa do gigante argentino somente em 2021, quando anotou sete tentos em 45 jogos. No ano seguinte, foi vendido ao Talleres.>