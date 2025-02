NESTE SÁBADO (22)

Vitória anuncia ação para torcedores em praias de Salvador

A iniciativa ocorre nas praias de Amaralina e Piatã, a partir das 10h

Alan Pinheiro

Publicado em 21 de fevereiro de 2025 às 09:54

"O Leão Vai Invadir a Sua Praia" é o nome da ação de marketing anunciada pelo Vitória Crédito: Divulgação/EC Vitória

O Vitória anunciou que vai realizar neste sábado (22) uma ação de marketing nas praias de Amaralina e Piatã, a partir das 10h, em Salvador. Intitulada "O Leão Vai Invadir a Sua Praia", a iniciativa contará com a presença do mascote oficial do clube, distribuição de brindes exclusivos e a animação de uma fanfarra, garantindo um ambiente de festa e interação com o público.>

"Essa é mais uma das ações que planejamos para a temporada 2025, que visa conectar o nosso torcedor em momentos que vão além do Barradão, fazendo com que esse sentimento seja ainda mais forte e verdadeiro", disse Guilherme Queiroz, Gerente de Marketing do Vitória.>

Além das ativações de marketing, será realizada a coleta de lixo na praia durante toda a mobilização, contribuindo para a preservação ambiental e incentivando a conscientização sobre a importância do descarte correto de resíduos.>