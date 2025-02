HISTÓRIA SENDO ESCRITA

Com 17 jogos sem perder, Vitória se aproxima de maior invencibilidade do clube no século

Rubro-negro precisa vencer mais quatro compromissos para superar melhor marca no recorte

Alan Pinheiro

Publicado em 20 de fevereiro de 2025 às 16:53

Vitória não perde desde novembro de 2024 Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória vive um início de temporada desejado pelos torcedores rubro-negros. Em 2025, já são 12 jogos disputados e ainda nenhuma derrota. Após superar o Fortaleza por 2x1 nesta quarta-feira (19), inclusive, o Leão chegou a 17 partidas de invencibilidade, terceira maior sequência do clube rubro-negro no século XXI.>

A atual sequência está empatada com a campanha do clube entre o final de 2005 e o início de 2006. Na última rodada da Série B, em 2005, o Leão empatou em 3x3 com a Portuguesa-SP e no ano seguinte ficou sem sair de campo derrotado nos primeiros 16 jogos oficiais da temporada.>

Para chegar à segunda posição, o elenco comandado por Thiago Carpini vai precisar vencer os próximos dois jogos. O Leão volta a campo neste sábado (22) para encarar o Atlético de Alagoinhas, pelo Campeonato Baiano. Em seguida, estreia na Copa do Brasil na próxima terça-feira (25), contra o Maranhão.>

Caso supere os adversários, o Vitória chegaria aos 19 jogos de invencibilidade, superando a sequência conquistada em 2017 sob o comando de Argel Fucks. Entre Copa do Brasil, Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, a equipe rubro-negra ficou 18 partidas seguidas sem saber o que é derrota. Foram 16 vitórias e dois empates no período.>

Já a maior sequência invicto aconteceu no ano de 2007. Entre 28 de janeiro a 25 de março, o Leão conseguiu o feito de permanecer 20 jogos sem sair de campo derrotado. A conquista ocorreu a partir de 14 resultados positivos e seis empates entre Campeonato Baiano e Copa Brasil.>

"Para manter essa tranquilidade em campo, a gente não coloca essa invencibilidade em primeiro plano. Nossos objetivos são de evolução coletiva, de ajustes, estamos encontrando um caminho. A equipe tem mostrado uma maturidade coletiva muito bacana, mesmo com todas as mudanças feitas do ano passado até agora. A invencibilidade é um bônus" Thiago Carpini Treinador do Vitória

O último revés da equipe comandada pelo técnico Thiago Carpini ocorreu no 9 de novembro do ano passado, diante do Corinthians. O Vitória foi derrotado por 2x1 pela equipe paulista dentro do Barradão. A derrota também foi a última no Campeonato Brasileiro passado. Desde então, são dez vitórias e sete empates dos rubro-negros.>

"A gente trabalha para isso. Em algum momento vai acontecer [a derrota], é inevitável, mas a gente tem trabalhado muito para que não [aconteça]. A gente tem passado muito essa meta, eu acho que fazer história é o que é bonito no futebol. A gente sair daqui uns anos desse clube e sermos lembrado com títulos, como o time que ficou mais tempo sem perder na história do clube. Eu acho que isso para mim é o que me motiva", comentou Thiago Carpini sobre a invencibilidade do Vitória.>

Ainda em 2024, o Vitória superou Criciúma e Fortaleza - rival da vez - e empatou com Botafogo, Grêmio e Flamengo. Já neste ano, em 12 partidas, o time baiano conquistou oito resultados positivos e quatro empates.>

Confira a lista de jogos do Vitória sem derrota: