CURTINDO A VIDA ADOIDADO

De férias no Brasil, astro da Espanha e do Barcelona tem aulas de surfe com Gabriel Medina

Lamine Yamal, de 17 anos, também deve se encontrar com Neymar em São Paulo antes de rumar ao Rio de Janeiro



Alan Pinheiro

Rede Nordeste, O Povo

Publicado em 19 de junho de 2025 às 18:21

Lamine Yamal Crédito: Shutterstock

De férias no Brasil, o atacante Lamine Yamal apareceu praticando surfe com o brasileiro Gabriel Medina. O encontro aconteceu em um clube privado de ondas artificiais, em São Paulo(SP). O atleta espanhol também participou de uma ação da NBA Brasil, indo assistir o jogo cinco das finais da liga americana no evento NBA House.>

Fã declarado de Neymar, o jogador tem um encontro marcado com a estrela brasileira nesta quinta-feira, 19. Na sexta-feira, 20, o atleta irá ao Rio de Janeiro, onde ficará até domingo e realizará visitas à Rocinha e ao Cristo Redentor.>

Gabriel Medina compartilhou foto com Lamine Yamal Crédito: Reprodução

Laminel Yamal foi um dos grandes destaques do Barcelona na temporada, marcando 18 gols e fornecendo 21 assistências em 55 partidas. Os bons números, aliado a bons desempenhos em jogos decisivos, credenciam o espanhol a Bola de Ouro e ao The Best da Fifa.>