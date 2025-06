SALVADOR

Centro Paralímpico oferece aulas gratuitas de tênis de mesa para jovens com deficiência

As atividades ocorrerão às terças e quintas-feiras, na Unijorge Campus Paralela

Alan Pinheiro

Publicado em 19 de junho de 2025 às 16:00

Centro de Referência Paralímpico Bahia passa a oferecer aulas de tênis de mesa para jovens com deficiência Crédito: Wilson Brito Filho / CRPBa

Para incentivar novos talentos e ampliar a oferta de modalidades esportivas, o Centro de Referência Paralímpico Bahia firmou parceria com a Federação de Tênis de Mesa da Bahia e passa a oferecer aulas de tênis de mesa para jovens com deficiência, com idade entre 7 e 17 anos. As atividades gratuitas ocorrerão às terças e quintas-feiras, na Unijorge Campus Paralela, que sedia o CRPBa em parceria com o Centro Paralímpico Brasileiro. >

A inscrição deve ser feita pelo e-mail [email protected]. É necessário enviar o laudo médico com CID, nome completo, telefone do responsável e e-mail. As vagas são destinadas a jovens com deficiência motora, paralisia cerebral, deficiência visual ou deficiência intelectual com CID 10: F70 a F79. Mais informações estão disponíveis na página @crparalimpico.bahia.>