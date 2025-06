RIGOR MÁXIMO

Céu nublado é motivo para paralisar jogo? Entenda protocolo de alerta climático do Mundial

Partida entre Palmeiras e Al Ahly foi paralisada por causa das condições meteorológicas



Publicado em 19 de junho de 2025

MetLife Stadium – Nova York Nova Jersey

O cuidado com as condições climáticas durante o Mundial de Clubes causou estranhamento nos brasileiros, acostumados a jogos disputados em meio a grandes volumes de chuva e a adiamento apenas em caso de gramado prejudicado. Nos Estados Unidos, sede do torneio, contudo, paralisações e adiamentos em razão do mau tempo são comuns, por orientação do Serviço Nacional de Meteorologia americano.>

Durante o novo torneio da Fifa, a partida entre Pachuca e Red Bull Salzbug, pela primeira rodada do Grupo H do Mundial de Clubes, foi paralisada durante 1h40 após alerta climático, nesta quarta-feira, em Cincinatti. Um dia antes, na terça, o duelo entre Mamelodi Sundowns e Ulsan foi iniciado após atraso de uma hora, também por causa das condições meteorológicas, mas em Orlando. Nesta quinta-feira (19), a partida entre Palmeiras e Al Ahly também foi paralisada.>

As decisões foram tomadas com base no protocolo desenvolvido pela Fifa, calcado nas recomendações do serviço de meteorologia dos EUA, que determina, em seu programa nacional, a execução de um "plano de segurança contra raios, cumprido sem exceções".>

"Autoridades responsáveis por atividades esportivas ao ar livre precisam entender o que são tempestades e raios para tomar decisões conscientes sobre quando buscar segurança. Sem esse conhecimento, as autoridades podem basear suas decisões em experiências pessoais e/ou no desejo de realizar a atividade. Infelizmente, decisões baseadas em experiências anteriores ou no desejo de realizar a atividade podem colocar a vida das pessoas envolvidas em risco", diz o texto.>

O órgão americano também determina diretrizes específicas para eliminar o que classifica como "erros de julgamento" a respeito das condições para realizar uma disputa esportiva e outras atividades ao ar livre. São listadas cinco questões que precisam ser respondidas na hora de conceber as regras:>

Quando as atividades devem ser interrompidas?

Onde as pessoas devem procurar segurança?



Quando as atividades devem ser retomadas?



Quem deve monitorar o clima e tomar a decisão de interromper as atividades?



O que deve ser feito se alguém for atingido por um raio?

Os organizadores têm a responsabilidade de consultar a previsão climática mais recente para entender a probabilidade de tempestades. O Serviço Meteorológico cita fontes confiáveis de informações, como a Rádio Meteorológica NOAA, para que essas consultas sejam realizadas.>

"Se houver previsão de tempestades, os organizadores devem considerar o cancelamento ou o adiamento da atividade ou evento. Em alguns casos, o evento pode ser transferido para um local fechado. Assim que as pessoas começarem a chegar ao evento, as diretrizes do plano de segurança contra raios devem ser seguidas As autoridades devem monitorar as condições climáticas, o radar meteorológico e a tecnologia de detecção de raios para detectar tempestades em desenvolvimento ou se aproximando", afirma.>

Outra recomendação é que os eventos esportivos devem ser interrompidos quando é possível ouvir trovões, já que isso indica que a tempestade está a menos de 16 quilômetros de distância do local em que se ouve. "Uma ameaça significativa de raios se estende da base de uma nuvem de tempestade por cerca de 9,6 a 16 quilômetros", explica o texto do programa nacional.>

Também é destacado que a paralisação é necessária "se o céu parecer ameaçador, pois tempestades podem se desenvolver diretamente acima do estádio e algumas podem gerar raios assim que se movem para outra área." Em ouro trecho, alerta que "não há lugar seguro ao ar livre quando há uma tempestade na área.">

Quanto ao momento em que a atividade deve ser retomada, a orientação é que os organizadores esperem menos de 30 minutos após o último trovão antes de autorizar que o evento continue.>