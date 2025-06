MUITA GRANA

Fortuna em jogo: confira até quanto os clubes brasileiros podem faturar no Mundial de Clubes

Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras podem receber até R$ 575,2 milhões

Pedro Carreiro

Publicado em 17 de junho de 2025 às 05:45

Troféu do Mundial de Clubes Crédito: Fifa/Divulgação

Todos os olhos do futebol estão voltados para os Estados Unidos, palco da primeira edição do novo Mundial de Clubes da FIFA. Além da visibilidade global e do prestígio de disputar um torneio histórico, os clubes participantes, especialmente os brasileiros, têm outro grande motivo para comemorar: as premiações milionárias em jogo. >

A Fifa anunciou um total de US$ 1 bilhão (R$ 5,59 bilhões) em premiações, que será distribuído entre os clubes de forma fixa, conforme o continente de origem, e variável, de acordo com o desempenho ao longo da competição.>

Entre os representantes sul-americanos, estão Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo, que já têm garantidos US$ 15,21 milhões (R$ 85 milhões) apenas por participarem. Esse valor só é inferior ao dos principais clubes europeus, que podem receber até US$ 38,19 milhões (R$ 213,6 milhões), de acordo com o ranking da UEFA. Equipes da Concacaf, Ásia, África e Oceania recebem montantes menores.>

Mas o valor pode crescer significativamente conforme os resultados em campo. Na fase de grupos, a FIFA paga US$ 2 milhões (R$ 11,2 milhões) por vitória e US$ 1 milhão (R$ 5,59 milhões) por empate.>

Com as vitórias na estreia sobre Seattle Sounders e Espérance, respectivamente, Botafogo e Flamengo já arrecadaram R$ 96,2 milhões cada. O Palmeiras, que empatou com o Porto, soma R$ 90,59 milhões.>

E a partir do mata-mata, os prêmios ficam ainda mais expressivos. O campeão do torneio embolsará US$ 40 milhões (R$ 223,7 milhões). Assim, um clube brasileiro que for campeão com uma campanha perfeita pode receber até US$ 102,835 milhões (R$ 575,2 milhões).>

Premiação fixa por continente (só por participar):

Europa: de US$ 12,81 milhões (R$ 71,66 milhões) a US$ 38,19 milhões (R$ 213,63 milhões) >

América do Sul: US$ 15,21 milhões (R$ 85 milhões) >

Concacaf: US$ 9,55 milhões (R$ 53,4 milhões) >

Ásia: US$ 9,55 milhões (R$ 53,4 milhões) >

África: US$ 9,55 milhões (R$ 53,4 milhões) >

Oceania: US$ 3,58 milhões (R$ 20 milhões) >

Premiação por desempenho no Mundial:

Oitavas de final: US$ 7,5 milhões (R$ 41,9 milhões) >

Quartas de final: US$ 13,125 milhões (R$ 73,4 milhões) >

Semifinais: US$ 21 milhões (R$ 117,4 milhões) >

Vice-campeão: US$ 30 milhões (R$ 167,8 milhões) >