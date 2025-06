LEMBRA DELE?

Tricampeão, artilheiro e ídolo do Vietnã: revelação do Vitória vive dias de rei na Ásia

Rafaelson, cria da Toca do Leão, vive grande momento no futebol vietnamita, defendendo o Nam Dinh

Pedro Carreiro

Publicado em 16 de junho de 2025 às 17:10

Rafaelson nos tempos de Vitória Crédito: Mauro Akin Nassor/Arquivo Correio

Com duas rodadas de antecedência, o Nam Dinh comemorou no último domingo (15) o título do Campeonato Vietnamita ao vencer, fora de casa, o Quang Nam por 2×0. A festa foi grande para o atacante Rafaelson, que foi revelado pelo Vitória e pôde comemorar a sua terceira conquista pelo clube no qual é ídolo. >

Rafaelson foi importantíssimo na largada do Nam Dinh na V-League quando marcou sete gols nas sete primeiras rodadas da competição nacional. Porém, no último mês janeiro, quando defendia a seleção do Vietnã, acabou tendo uma fratura na perna no título da Copa ASEAN. Com isso, não pôde estar em campo no restante da competição em virtude da recuperação da cirurgia a qual foi submetido.>

Mesmo fora em boa parte da competição, Rafaelson segue como o artilheiro do Nam Dinh na V-League. Por isso, não escondeu a felicidade pelo título nacional e fez questão de estar presente com o elenco no jogo fora de casa. >

“Estou muito contente com mais esse título pelo Nam Dinh. Apesar da lesão, ainda sou o artilheiro da equipe na competição com uma média de um gol por jogo. Além disso, contribui também com assistências. É sempre especial ser campeão. Faremos uma bonita festa com a nossa torcida no próximo dia 22, quando receberemos o troféu da competição”, destacou o atacante, que nasceu na cidade de Pirapemas, no Maranhão.>

Rafaelson pelo Nam Dinh, Crédito: Divulgação/Nam Dinh

Além do título nacional, outro fator de alegria para Rafaelson é que ele entrou na reta final de recuperação. Cinco meses após realizar o o procedimento cirúrgico, ele já voltou a ter contato com bola e está no chamado processo de transição. >

“O mais importante é que estou me sentindo bem. Agora é questão de tempo para readquirir a minha melhor forma física e fortalecer a musculatura. Não tenho dúvida que iniciarei 100% recuperado a nossa próxima pré-temporada”, ressaltou o atleta.>

Por tudo que vem construindo no Vietnã, Rafaelson recentemente renovou o seu contrato com o Nam Dinh até 2031. >

“Me sinto em casa no Vietnã e a minha família também. Estou muito feliz por terem renovado o meu vínculo por mais seis anos. Não vejo a hora de estar novamente em campo para retribuir toda confiança que a diretoria do Nam Dinh tem no meu futebol. Estou me preparando para voltar ainda melhor para ajudar o clube e a seleção do Vietnã”, finalizou.>

Rafaelson comemora gol pela seleção do Vietnã Crédito: VFF/Divulgação