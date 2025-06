ADIOS Y HOLA

Após demissão de Zubeldía, São Paulo tem reunião para acertar o retorno de Crespo

Com o pedido de demissão de Zubeldía, o Tricolor agiu rápido e tem tudo encaminhado para acertar o retorno de Crespo

Pedro Carreiro

Publicado em 16 de junho de 2025 às 16:45

Hernan Crespo Crédito: Fellipe Lucena / Saopaulofc

O São Paulo anunciou nesta segunda-feira (16) a saída de Luis Zubeldía e já tem negociações avançadas para acertar o retorno de Hernán Crespo ao comando técnico. O argentino, campeão paulista em 2021, é o principal alvo da diretoria e deve se reunir ainda nesta segunda (16) com o clube para discutir os termos do novo contrato, segundo informações do ge. >

Zubeldía, de 44 anos, deixa o Tricolor após 85 jogos em pouco mais de um ano de trabalho. A decisão foi anunciada como um “comum acordo”, mas vinha sendo amadurecida desde a última quinta-feira, quando o São Paulo perdeu por 3 a 1 para o Vasco, no Morumbis, pela 12ª rodada do Brasileirão.>

A diretoria tentou convencê-lo a continuar ainda no vestiário, mas o treinador manteve sua posição nos dias seguintes, argumentando que não via mais perspectiva de mudança no atual cenário. A terceira derrota consecutiva e o desempenho ruim na Série A — o time tem apenas 12 pontos em 12 jogos e ocupa o 14º lugar, a um ponto da zona de rebaixamento — pesaram para o desfecho.>

Apesar do momento ruim no Brasileirão, Zubeldía deixa um retrospecto positivo em outras frentes. Desde sua chegada, em abril de 2024, acumulou 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas. Levou o clube às quartas de final da Libertadores e da Copa do Brasil de 2024, e à semifinal do Campeonato Paulista em 2025. Nesta temporada, o Tricolor também está nas oitavas da Libertadores e da Copa do Brasil, com destaque para o feito inédito de vencer os três jogos como visitante na fase de grupos do torneio continental.>

Com a saída confirmada, o São Paulo age rapidamente para trazer de volta Hernán Crespo. A diretoria trata o ex-técnico como “plano A” e já realizou conversas preliminares. Crespo sinalizou positivamente ao retorno, e uma reunião nesta segunda deve selar o acordo.>

A volta de Crespo, no entanto, envolve um ponto sensível: uma dívida antiga do clube, estimada em R$ 3 milhões, relacionada à sua saída em 2021. Na época, o técnico acionou a Fifa para cobrar os valores devidos. Mesmo assim, o São Paulo acredita que a pendência não será um obstáculo.>

Na sua primeira passagem pelo clube, Crespo comandou o time em 53 jogos, com 24 vitórias, 19 empates e 10 derrotas. Conquistou o título do Campeonato Paulista de 2021, encerrando um jejum de oito anos sem troféus, mas acabou demitido meses depois devido a um mau início no Brasileirão e eliminações na Libertadores e Copa do Brasil.>