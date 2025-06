PUNIDOS

Torcedores são condenados pela justiça espanhola por crime de ódio contra Vini Jr

Grupo de torcedores do Atlético de Madrid foi responsabilizado por ato racista e recebeu penas que incluem prisão, multas e banimento de estádios

A Justiça da Espanha condenou quatro torcedores do Atlético de Madrid, por crime de ódio e ameaças contra o atacante Vinicius Junior, por causa do ato racista de 26 de janeiro de 2023. Naquela data, dia do clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid pela Copa do Rei, eles penduraram um boneco em referência ao brasileiro, simulando um enforcamento.>