NOVO PARÇA?

Craque do Barcelona está no Brasil para curtir férias e encontrar Neymar

Lamine Yamal, jovem atacante do Barça, desembarcou em São Paulo nesta segunda-feira (16)

Pedro Carreiro

Publicado em 16 de junho de 2025 às 16:20

Lamine Yamal Crédito: Shutterstock

Lamine Yamal está em solo brasileiro. O jovem atacante do Barcelona desembarcou nesta segunda-feira (16) em São Paulo, onde pretende curtir parte de suas férias. Segundo a imprensa espanhola, um dos momentos mais aguardados por ele será o encontro com Neymar, seu maior ídolo de infância. >

"Eu tinha cinco anos quando vi o Neymar jogar pelo Santos pela primeira vez. Depois, com sete, o vi pessoalmente. Foi incrível vê-lo no Barcelona. O Messi também era espetacular, mas, para mim, o Neymar era algo totalmente diferente. Sempre foi meu ídolo. Ele é uma estrela e uma lenda do futebol", afirmou Yamal em entrevista à CNN, em janeiro.>

Apesar da expectativa, o atacante preferiu manter o suspense quando questionado sobre o possível encontro com Neymar:>

"Vou ao Brasil com meus amigos, mas se eu encontrá-lo por aí...", disse, desconversando.>

Conhecido pelo estilo de jogo que lembra o do craque brasileiro, Yamal vem de uma temporada memorável no Barcelona. Prestes a completar 18 anos no próximo dia 13, ele anotou 18 gols e distribuiu 21 assistências em 55 partidas. Pela seleção espanhola, balançou as redes três vezes e deu uma assistência em sete jogos.>