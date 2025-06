ATENÇÃO À BET

Apostas esportivas e responsabilidade social: é possível promover práticas de jogo consciente?

Crescimento das apostas no Brasil exige atenção redobrada a medidas de proteção e conscientização dos apostadores

Com o avanço da regulamentação e a explosão do mercado de apostas esportivas no Brasil, cresce também a responsabilidade das plataformas e do poder público em garantir a proteção dos usuários, especialmente os mais vulneráveis. Estima-se que o país ultrapasse os R$ 100 bilhões em volume de apostas em 2025, o que exige um debate urgente sobre práticas de jogo responsável.>