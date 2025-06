FUTEBOL

Paquetá aguarda veredito por acusação de manipular apostas; punição pode incluir banimento

Julgamento foi concluído, mas resultado deve demorar

Carol Neves

Publicado em 4 de junho de 2025 às 10:57

Lucas Paquetá Crédito: West Ham/Divulgação

O processo disciplinar contra Lucas Paquetá, investigado por supostas irregularidades relacionadas a apostas esportivas, foi encerrado nesta semana, mas o veredito final só deve ser divulgado dentro de um a dois meses. As informações são do jornal britânico The Guardian, que aponta o risco de o brasileiro sofrer banimento do futebol. >

O West Ham, clube do jogador de 27 anos, demonstrou insatisfação com o prazo estendido para a conclusão do caso, já que a indefinição impacta seus planos para o mercado de transferências. Paquetá foi denunciado em maio de 2024 pela Federação Inglesa (FA) por supostamente violar a regra E5.1, que proíbe atletas de influenciar deliberadamente eventos em campo para benefício de apostas. >

As acusações referem-se a quatro partidas específicas: contra Leicester City (12/11/2022), Aston Villa (12/3/2023), Leeds United (21/5/2023) e Bournemouth (12/8/2023). Em todas elas, o meia recebeu cartão amarelo. A FA alega que Paquetá "buscou intencionalmente ser advertido para afetar mercados de apostas". >

Embora a entidade não especifique penalidades exatas para esse tipo de infração, casos semelhantes podem resultar em suspensões que variam de seis meses a banimento vitalício, além de multas. A decisão levará em conta fatores como a cooperação do atleta durante as investigações – Paquetá nega veementemente as acusações. >

Quando foi formalmente acusado, o jogador se declarou "surpreso e chateado", afirmando: "Nego as acusações na íntegra e lutarei com todas as minhas forças para limpar meu nome". A FA também o acusou de duas violações à regra F3, relacionadas à entrega de documentos e respostas durante o processo. >