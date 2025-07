F1

Bortoleto fica em 10º e Piastri garante a pole da corrida sprint do GP da Bélgica

Estreante no circuito belga, Bortoleto termina classificação em décimo; McLaren confirma fase com pole de Piastri



Pedro Carreiro

Estadão

Publicado em 25 de julho de 2025 às 14:19

Gabriel Bortoleto em ação pela Sauber Crédito: Divulgação/F1

O brasileiro Gabriel Bortoleto garantiu a décima posição no grid da corrida sprint do GP da Bélgica de Fórmula 1, nesta sexta-feira (26), em Spa-Francorchamps, após avançar às três fases da classificação e registrar 1min42s176 no Q3. A pole position ficou com o australiano Oscar Piastri, da McLaren, que marcou 1min40s510 na volta final. >

Em sua estreia no traçado belga, Bortoleto começou com um bom desempenho no Q1, garantindo vaga entre os dez primeiros. Seu companheiro de equipe, o alemão Nico Hulkenberg, ficou apenas em 17º e não avançou. Na segunda parte do treino, o brasileiro manteve o ritmo forte e registrou 1min41s9, garantindo o quinto melhor tempo naquele momento e se colocando entre os protagonistas da sessão.>

No Q3, Bortoleto completou sua volta em 1min42s176, assegurando a décima colocação no grid da sprint. A performance foi considerada positiva, especialmente diante do forte nível de competitividade do grid.>

Na frente, quem roubou a cena foi o australiano Oscar Piastri, que confirmou o bom momento da McLaren. Após liderar o único treino livre do fim de semana, Piastri garantiu a pole position da sprint com uma volta rápida no fim do Q3, cravando 1min40s510. Ele desbancou Max Verstappen, da Red Bull, que ficou em segundo, e Lando Norris, que completou o top 3.>

Charles Leclerc larga em quarto, seguido por Esteban Ocon, Carlos Sainz, Oliver Bearman, Pierre Gasly e Isack Hadjar, que ficou à frente de Bortoleto, completando os nove primeiros.>

O heptacampeão Lewis Hamilton protagonizou a principal decepção do dia. Sem conseguir tirar um bom desempenho de sua Ferrari, fez apenas o 18º tempo e ainda rodou na chicane ao tentar melhorar sua volta no fim do Q1. George Russell também teve dificuldades e ficou em 13º, fora da disputa pelas primeiras posições.>

O fim de semana em Spa segue com programação no formato sprint. Os pilotos voltam à pista neste sábado, às 7h (horário de Brasília), para a corrida curta. Mais tarde, às 11h, ocorre o treino classificatório para a prova principal. A corrida oficial será disputada no domingo, às 10h.>

Confira o resultado do treino classificatório para corrida sprint do GP da Bélgica:

1º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min40s510>

2º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min40s987>

3º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min41s128>

4º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min41s278>

5º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min45s565>

6º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), 1min41s761>

7º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min41s857>

8º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min41s959>

9º - Isack Hadjar (FRA/RB), 1min41s971>

10º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), 1min42s176>

11º - Liam Lawson (NZL/RB), 1min42s169>

12º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min42s184>

13º - George Russell (ING/Mercedes), 1min42s330>

14º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min42s453>

15º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min42s832>

16º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min43s212>

17º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min43s217>

18º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min43s408>

19º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min43s587>