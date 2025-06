MUNDIAL DE CLUBES

Botafogo x Paris Saint-Germain: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 2ª rodada do Grupo B do Mundial de Clubes, a partida será disputada no Rose Bowl, em Los Angeles, às 22h

Pedro Carreiro

Publicado em 19 de junho de 2025 às 18:00

Gregore, do Botafogo Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Botafogo e Paris Saint-Germain se enfrentam nesta quinta-feira (19 de junho de 2025), às 22h (de Brasília), no Rose Bowl, em Los Angeles, nos Estados Unidos, pela 2ª rodada do Grupo B do Mundial de Clubes da Fifa. Veja onde assistir ao vivo, o horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Botafogo x Paris Saint-Germain ao vivo

A partida entre Botafogo e Paris Saint-Germain terá transmissão ao vivo por TV Globo (TV aberta) e Disney+ (streaming, via CazéTV). >

Botafogo

O Botafogo, comandado por Renato Paiva, vem de vitória por 2 a 1 sobre o Seattle Sounders, fora de casa, e busca surpreender o favorito do grupo. O técnico português deve repetir a base do time da estreia, com a possível entrada de Cuiabano no ataque, no lugar de Mastriani. >

Botafogo

O Botafogo, comandado por Renato Paiva, vem de vitória por 2 a 1 sobre o Seattle Sounders, fora de casa, e busca surpreender o favorito do grupo. O técnico português deve repetir a base do time da estreia, com a possível entrada de Cuiabano no ataque, no lugar de Mastriani. >

Paris Saint-Germain

O PSG, atual campeão europeu, goleou o Atlético de Madrid por 4 a 0 na estreia e chega embalado para o confronto. O técnico Luis Enrique não terá Ousmane Dembélé, lesionado, mas pode contar com o retorno de Bradley Barcola. >

Prováveis escalações de Botafogo x Paris Saint-Germain

Botafogo: John; Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Savarino; Artur, Cuiabano e Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva>

Paris Saint-Germain: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Fabián Ruiz e Vitinha; Doué, Kvaratskhelia e Gonçalo Ramos. Técnico: Luis Enrique

>

Ficha do Jogo

Jogo: Botafogo x Paris Saint-Germain

>

Campeonato: Mundial de Clubes da Fifa 2025>

Rodada: 2ª rodada – Grupo B>

Data: Quinta-feira, 19 de junho de 2025>

Horário: 22h (de Brasília)>

Local: Rose Bowl, Los Angeles – EUA>