MUNDIAL DE CLUBES

Seattle Sounders x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 2ª rodada do Grupo B do Mundial de Clubes, a partida será disputada no Lumen Field, Seattle – EUA, às 19h

Pedro Carreiro

Publicado em 19 de junho de 2025 às 15:00

Atlético de Madrid Crédito: Divulgação/ Atlético de Madrid

Seattle Sounders e Atlético de Madrid se enfrentam nesta quinta-feira (19 de junho de 2025), às 19h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos, pela 2ª rodada do Grupo B do Mundial de Clubes da Fifa. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Seattle Sounders x Atlético de Madrid ao vivo

A partida entre Seattle Sounders e Atlético de Madrid terá transmissão ao vivo por SporTV (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming).

Seattle Sounders

O Seattle Sounders estreou com derrota por 2 a 1 para o Botafogo, jogando em casa, e precisa vencer para seguir sonhando com a classificação às oitavas. O técnico Brian Schmetzer deve manter a base do time, mas há expectativa pela entrada de Pedro de la Vega entre os titulares, após boa atuação na estreia.

Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid também busca recuperação após ser goleado por 4 a 0 pelo Paris Saint-Germain. O técnico Diego Simeone não contará com Lenglet, expulso, e escalará Giménez em seu lugar. A equipe espera mostrar uma postura mais sólida e eficaz para manter chances no grupo da morte.

Prováveis escalações de Seattle Sounders x Atlético de Madrid

Seattle Sounders: Frei; Álex Roldan, Kim, Ragen e Tolo; Vargas e Cristian Roldan; Vargas; Ferreira, Rusnak (Pedro de la Vega) e Kent; Musovski. Técnico: Brian Schmetzer

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Le Normand, Giménez e Galan; Simeone, De Paul, Gallagher e Koke; Griezmann e Álvarez. Técnico: Diego Simeone

>

Ficha do Jogo

Jogo: Seattle Sounders x Atlético de Madrid

Campeonato: Mundial de Clubes da Fifa 2025

Rodada: 2ª rodada – Grupo B

Data: Quinta-feira, 19 de junho de 2025

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Lumen Field, Seattle – EUA