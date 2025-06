MUNDIAL DE CLUBES

Inter Miami x Porto: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 2ª rodada do Grupo A do Mundial de Clubes, a partida será disputada no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, Estados Unidos, às 16h

Pedro Carreiro

Publicado em 19 de junho de 2025 às 12:00

Messi defende o Inter Miami Crédito: Inter Miami/Divulgação

Inter Miami e Porto se enfrentam nesta quinta-feira (19 de junho de 2025), às 16h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, Estados Unidos, pela 2ª rodada do Grupo A do Mundial de Clubes da Fifa. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Inter Miami x Porto ao vivo

A partida entre Inter Miami e Porto terá transmissão ao vivo por TV Globo (TV aberta), SporTV (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming). >

Inter Miami

O Inter Miami, comandado por Javier Mascherano, busca sua primeira vitória no torneio após empatar sem gols com o Al Ahly na estreia. A equipe é a lanterna do grupo pelos critérios de desempate. Lionel Messi e Luis Suárez seguem como os principais destaques do time, e devem começar como titulares. >

Porto

O Porto também empatou sem gols na estreia, contra o Palmeiras, e tenta a primeira vitória no Mundial. Um dos destaques da equipe foi o goleiro Cláudio Ramos, que deve ser mantido entre os titulares pelo técnico Martín Anselmi. >

Prováveis escalações de Inter Miami x Porto

Inter Miami: Óscar Ustari; Marcelo Weigandt, David Martínez, Maximiliano Falcón e Noah Allen (Jordi Alba); Sergio Busquets, Telasco Segovia e Benja Cremaschi; Tadeo Allende, Luis Suárez e Lionel Messi. Técnico: Javier Mascherano>

Porto: Cláudio Ramos; Marcano, Zé Pedro e Nehuén Pérez; João Mário, Eustáquio, Varela e Francisco Moura; Pepê, Rodrigo Mora e Samu. Técnico: Martín Anselmi

>

Ficha do Jogo

Jogo: Inter Miami x Porto >

Campeonato: Mundial de Clubes da Fifa 2025>

Rodada: 2ª rodada – Grupo A>

Data: Quinta-feira, 19 de junho de 2025>

Horário: 16h (de Brasília)>

Local: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta – EUA>