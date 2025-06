SAÚDE

Menos estresse e mais resistência: Saiba como os suplementos alimentares ajudam o corpo

De atletas de alto rendimento a pessoas que procuram envelhecer com qualidade, a suplementação alimentar tem cada vez mais funções no dia a dia

De atletas de alto rendimento a pessoas que procuram envelhecer com qualidade de vida, a suplementação alimentar tem cada vez mais funções no dia a dia. “Suplementos podem desempenhar um papel importante no suporte às funções do corpo, especialmente para pessoas com necessidades nutricionais específicas, como fortalecimento do sistema imunológico, saúde muscular e óssea, função cognitiva e mental”, lembra José Roberto Lazzarini, diretor médico e de inovação da Volcanic, empresa colombiana que desenvolve suplementos. >