SÉRIE A

Vitória aproveita falha de goleiro, mas sofre a virada e perde para o Corinthians no Barradão

Alerrandro foi o responsável por colocar o Leão à frente do placar; Yuri Alberto empatou ainda no primeiro tempo e Memphis Depay virou

Alan Pinheiro

Publicado em 9 de novembro de 2024 às 18:35

Alerrandro abriu o placar do jogo, mas Vitória sofre virada e perde para o Corinthians Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Dentro e fora de campo, o nervosismo tomou conta do confronto entre Vitória e Corinthians, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foram diversos erros cometidos por jogadores de ambas as equipes que tornaram o confronto com muitas possibilidades para rubro-negros e alvinegros. Após falha de Hugo Souza na saída de bola, Alerrandro marcou o gol do Leão na partida. Ainda na primeira etapa, Yuri Alberto empatou para o Timão. No segundo tempo, Memphis Depay virou e deu os três pontos para os visitantes.

Com a derrota por 2x1, o Leão continua com os 38 pontos na Série A e perde uma colocação, agora ocupando a 13ª posição da competição. O rubro-negro ainda pode perder uma posição na rodada, caso o Criciúma vença o confronto contra o Cruzeiro. Mesmo após ter a sequência de triunfos barrada, os comandados de Thiago Carpini vão ter a Data-Fifa para descansar e voltar aos campos no dia 20, quando enfrenta o Criciúma, no Heriberto Hülse.

O JOGO

Na tarde deste sábado, o torcedor do Vitória viu seis mudanças em relação ao último jogo do Leão. Suspensos, Lucas Esteves e Willian Oliveira deram lugar a Willean Lepo (improvisado na esquerda) e Luan. Ao lado do volante, Machado ganhou a disputa com Ryller. Vindo de boa partida, o zagueiro Edu desbancou Neris e Carlos Eduardo voltou a aparecer entre os titulares, além da volta de Gustavo Mosquito.

Com metade da equipe modificada, a bola rolou no gramado do Barradão com a partida começando da forma como era esperado. As duas equipes buscaram ter a posse e construir o jogo, mas foram contagiados por um clima nervoso pela importância da partida. No entanto, foi o Vitória quem teve mais sucesso em pressionar o adversário e forçar o erro no início do confronto.

Foi a partir da pressão na saída de bola que a equipe de Thiago Carpini conseguiu amenizar o humor do Barradão. Aos oito minutos, Hugo Souza recebeu recuo e tentou acionar Gustavo Henrique, mas o pé direito do goleiro travou no gramado e a bola sobrou livre para Alerrandro empurrar para o fundo das redes.

O decorrer da primeira etapa foi marcado por muitas faltas, amarelos e nervosismo. Os dois times começaram a rebater muitas bolas, o que fez o jogo perder a qualidade. Os paulistas, mesmo atrás no placar, foram se encontrando no confronto e chegaram ao empate após se consolidarem com a posse.

Aos 22 minutos, os alvinegros aproveitaram uma trama rápida pelo centro e o argentino Garro conseguiu acionar Yuri Alberto entre os zagueiros do Leão. O camisa nove do Timão ganhou na corrida e chutou forte com a perna esquerda para balançar as redes e botar o Corinthians de volta ao jogo. Após o empate, o confronto ficou ainda mais pegado e com chances para os dois clubes.

Os times voltaram dos vestiários com apenas uma mudança. Thiago Carpini tirou o lesionado Willean Lepo para promover a entrada de PK. Com isso, o Vitória passou a ter a lateral esquerda sem um jogador de pé trocado. No Timão, Breno Bidon entrou na função do amarelado José Martínez.

Apesar da modificação de peças, a maior mudança do Leão foi a postura dentro de campo. Com os 15 minutos de descanso para a etapa final, os rubro-negros voltaram a repetir o desempenho mostrado no início do jogo.

Assim como aconteceu na primeira etapa, o Vitória declinou fisicamente e o Corinthians aproveitou a queda dos mandantes para virar o placar. Aos 24, Memphis recebeu lindo lançamento de Garro entre a linha defensiva rubro-negra e deslocou o goleiro Lucas Arcanjo.

Após a virada, os visitantes modificaram as peças e se fecharam para segurar o placar. Como resposta, Carpini até tentou oxigenar o time, mas os reservas pouco ajudaram nos minutos finais do confronto. O apito final sinalizou uma derrota sofrida e a sequência de vitórias interrompida.

Ficha Técnica

Vitória 1 x 2 Corinthians - 33ª rodada do Campeonato Brasileiro

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Edu e Willean Lepo (PK); Luan (Janderson), Machado (Ricardo Ryller) e Matheuzinho; Mosquito (Zé Hugo), Carlos Eduardo (Everaldo) e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.

Corinthians: Hugo Souza, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez (Breno Bidon), Carrillo (Igor Coronado), Raniele (Alex Santana) e Garro; Memphis (Talles Magno) e Yuri Alberto (Ángel Romero). Técnico: Ramón Díaz.

Local: Barradão

Gols: Alerrandro, aos 8, e Yuri Alberto, aos 22 minutos do primeiro tempo; Memphis Depay, aos 24 do segundo tempo

Cartão amarelo: Luan, Carlos Eduardo, Raúl Cáceres, Everaldo (Vitória); Fagner, José Martínez (Corinthians);

Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Luiz Cláudio Regazone (Trio do Rio de Janeiro)