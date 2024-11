ÍDOLO DO CORINTHIANS

‘Tem que ficar atento no Barradão’, diz Marcelinho Carioca sobre suposto favorecimento ao Vitória

Vitória e Corinthians se enfrentam neste sábado (9), às 16h30, pela 33ª rodada da Série A

Alan Pinheiro

Publicado em 6 de novembro de 2024 às 16:29

Declaração de Marcelinho Carioca foi motivada por pênaltis marcados à favor do Vitória diante do Fluminense Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O ex-jogador Marcelinho Carioca comentou sobre um suposto favorecimento ao Vitória no Campeonato Brasileiro, relacionando com o fato do atual presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ter feito declarações afirmando ser torcedor do Vitória. A fala do ídolo do Corinthians ocorreu nesta terça-feira (5), em entrevista ao 'Quebrada FC', podcast afiliado ao PodPah.

“Tem que ficar atento, porque, me parece, não estou afirmando, o presidente da CBF é Vitória desde pequenininho. Já estou avisando para ficar ligado, porque teve 15 pênaltis contra o Fluminense, e o Vitória ganhou. Então, tem que ficar atento em Corinthians e Vitória, lá no Barradão. Eu quero ver o que vai acontecer”, disse ele.

A partida citada pelo ex-atleta ocorreu pela 31ª rodada da Série A. Na partida, o Leão teve dois pênaltis a favor durante os 90 minutos, sendo o primeiro anulado com auxílio do vídeo. A segunda penalidade resultou no gol que deu os três pontos ao clube baiano.