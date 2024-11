RECONSTRUÇÃO

‘Senti que as pessoas me olhavam diferente’, diz Carpini sobre chegada ao Vitória

Treinador rubro-negro falou sobre o clube baiano em entrevista a veículo internacional

Alan Pinheiro

Publicado em 5 de novembro de 2024 às 15:11

Sob o comando de Thiago Carpini, o Vitória somou 37 pontos no Brasileirão Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

11 vitórias, 14 derrotas e quatro empates. Essa é a atual campanha do técnico Thiago Carpini no comando do Vitória na Série A. O desempenho no comando da equipe é comemorado pelo ex-jogador, que revelou ter sido tratado de forma única em sua chegada ao Leão.

Em entrevista ao portal “Coaches Voice”, o atual treinador do Vitória falou que se sentiu na berlinda após oscilar como técnico do São Paulo. Carpini contou que sentiu uma falta de paciência com um jovem treinador na equipe paulista. Já no Leão, o cenário encontrado pelo comandante rubro-negro foi diferente.

“Quando cheguei ao Vitória, senti que as pessoas me olhavam diferente do que havia acontecido até então na minha carreira. Eu já não era mais um jovem promissor. Eu era o Carpini, que foi campeão pelo São Paulo”, disse.

“Aceitei o projeto do Vitória com muita honra e responsabilidade. A equipe ainda não tinha vencido nenhum jogo na Séria A do Brasileirão, e somava um ponto em cinco rodadas. Conseguimos nos reinventar, fazer bons jogos e vencer rivais de peso, como Fluminense e Palmeiras, por exemplo”, complementou.