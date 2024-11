SÉRIE A

Ingressos para Vitória x Corinthians já estão à venda; veja onde comprar

Torcedores rubro-negros podem adquirir o ingresso para o confronto até sábado (9)

O confronto entre Vitória e Corinthians será fundamental para a permanência do clube rubro-negro na Série A. Válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, os ingressos para o jogo no Barradão já começaram a ser vendidos para os torcedores rubro-negros em pontos físicos ou online. Confira onde e quando comprar: