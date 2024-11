'VALORIZAR A VITÓRIA'

Após segundo jogo como titular, zagueiro do Vitória comemora sequência positiva

Edu foi um dos escolhidos por Thiago Carpini para compor a trinca de zagueiros diante do Athletico-PR

Alan Pinheiro

Publicado em 4 de novembro de 2024 às 16:46

Edu e Lucas Arcanjo comemoram vitória contra o Athletico-PR Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O confronto contra o Athletico-PR terminou da forma como os torcedores do Vitória mais queriam, com três pontos na bagagem e ainda mais distante da zona de rebaixamento. Porém, além da torcida, o jogo do último final de semana também foi especial para o zagueiro Edu. O defensor entrou em campo pela sétima vez com a camisa do Leão, sua segunda como titular.

"Muito feliz com mais uma vitória, foi mais um jogo extremamente complicado, do jeito que a gente esperava mesmo. Cada partida é uma final nessa fase e a gente não pode perder pontos de bobeira. Temos que valorizar muito essa vitória e os pontos conquistados. Para mim, foi ainda mais especial por ser titular mais uma vez e ter ajudado a equipe a conquistar mais três pontos", disse.

Envolvido em uma troca com o Goiás pelo zagueiro Reynaldo, o jogador do Vitória chegou ao clube para reforçar o elenco comandado por Thiago Carpini no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Nas partidas em que Edu esteve em campo, foram oito gols sofridos pela equipe rubro-negra em sete jogos, uma média de 1,14 por partida.

Com o resultado por 2x1 diante do Furacão, o Vitória foi à 12ª colocação da Série A, com 38 pontos. Dentro da zona que garante vaga para a Sul-Americana, o jogador rubro-negro encara a subida na tabela como um potencializador para o clube manter a boa fase. Vale destacar que o Leão não perde há quatro jogos.

"Nós subimos mais duas posições na tabela, e isso dá ainda mais combustível para a gente nessa reta final. Agora é descansar para retomar os treinos já com a cabeça lá na frente, temos que focar no jogo contra o Corinthians em casa, com o apoio da nossa torcida, para continuar subindo na tabela e se afastar de vez do Z-4", finalizou.