BRASILEIRÃO

Vitória supera o Athletico-PR de virada fora de casa e abre quatro pontos para a zona de rebaixamento

Leão contou com gols decisivos de Alerrandro e Matheuzinho

Wendel de Novais

Publicado em 2 de novembro de 2024 às 20:42

Alerrandro marcou o primeiro gol do Leão Crédito: Victor Ferreira/E.C. Vitória

O Vitória deu um passo fundamental na luta contra o rebaixamento no Brasileirão na noite deste sábado (2). Em Curitiba, o Leão derrotou o Athletico-PR em partida heroica pela 33° rodada do campeonato. O Rubro-Negro baiano, que saiu atrás do placar, foi cirúrgico em uma virada que contou com gols decisivos de dois destaques do time no campeonato: Alerrandro e Matheuzinho.

Com três zagueiros na volta de Wagner Leonardo após suspensão, o Vitória se impôs defensivamente e não permitiu que o Athletico dominasse a partida, mesmo com a Ligga Arena lotada. Na frente, teve jogadores afiados para aproveitar as oportunidades que tiveram. Alerrandro foi certeiro no primeiro tempo para empatar o jogo depois de uma falha do zagueiro Kaíque Rocha.

Matheuzinho foi ainda mais preciso ao finalizar, com categoria e firmeza, um contra-ataque puxado por Lucas Esteves já aos 19 no segundo tempo. Apesar de um abafa do Furacão na etapa final, o Leão mostrou segurança e colocou no bolso três pontos fundamentais na briga pela permanência na elite do futebol brasileiro.

Na sequência do campeonato, o Vitória tem mais um confronto direto, encarando o Corinthians dentro de casa pela 33° rodada. O jogo será no próximo sábado (9), às 16h30. Já o Athletico, enfrenta o São Paulo no mesmo dia, às 21h.

O jogo

Com Wagner Leonardo de volta após suspensão, Thiago Carpini levou a campo uma escalação com três zagueiros, mantendo Edu entre os titulares. No início da partida, o Athletico tentou partir para o abafa diante de uma escalação mais defensiva do Leão. Seja pela esquerda ou pela direita do ataque, o Furacão teve dificuldades para criar nos primeiros minutos e não conseguiu impor uma pressão dentro da Ligga Arena, mesmo com o apoio da torcida.

Só aos 15 minutos, os mandantes assustaram, pela primeira vez, o torcedor do Vitória. Em jogada trabalhada, Pablo recebeu pelo meio. De fora da área, o atacante do Athletico chutou forte e obrigou Lucas Arcanjo a fazer uma boa defesa. Depois do susto, o Vitória passou a tentar ataques mais rápidos, a partir do roubo de bola, mas o máximo que conseguiu foi um chute sem perigo de Lucas Esteves.

Aos 28 minutos, o Athletico voltou a assustar. Em bola lançada na área, Erick subiu mais alto que todo mundo e desviou a bola, que viajou na direção do canto direito do gol. Lucas Arcanjo, porém, se jogou para espalmar. Na sequência, a bola foi para a defesa do Furacão que, com o goleiro Mycael, errou na saída. Na hora de estourar, ele chutou a bola em cima de Alerrandro, que ficou com a sobra.

O centroavante do Leão foi rápido e serviu Willian Oliveira. O voltante, no entanto, titubeou, demorou para definir e chutou em cima de Mycael. Na sobra, da entrada da área, Matheuzinho fez jogada individual e chutou novamente, mas a zaga tirou. Na sequência de um jogo que não parava, veio o castigo para o Vitória. No campo de ataque, Julimar, artilheiro do Furacão no Brasileirão, recebeu a bola para esquerda e cruzou para a área. A bola, que não desviou em ninguém, acabou morrendo no canto esquerdo de Lucas Arcanjo, abrindo o placar na Ligga Arena, aos 29 minutos.

A vantagem dos donos da casa, entretanto, não durou muito. Já aos 31 minutos de jogo, Cáceres deu um chutão para frente e, pressionado por Alerrandro, o zagueiro Kaíque Rocha falhou. O camisa 9 do Leão não perdoou e, na saída de Mycael, bateu no canto direito, deixando tudo igual no placar. Um minuto depois, o Vitória passou por mais um susto. Após erro de Everaldo no meio, o Athletico acelerou e encontrou Julimar na entrada da área. Ele bateu colocado e a bola passou raspando na trave direita de Lucas Arcanjo.

Alerrandro e Wagner Leonardo em campo Crédito: Victor Ferreira/E.C. Vitória

Na sequência da partida, o Athletico seguiu tentando atacar o Vitória, mas não foi efetivo e o placar ficou empatado até o fim da primeira etapa. No retorno para o segundo tempo, o jogo ficou mais brigado, com as duas equipes jogando com intensidade. Nenhum dos dois times, porém, conseguia assustar. Com o jogo estacionado, os dois treinadores começaram a fazer mudanças. De uma vez, Carpini colocou Machado e Williean Lepo em campo.

Porém, o Vitória chegou ao segundo gol em jogada feita por três jogadores que já estavam em campo. Aos 19 minutos, pela esquerda, Lucas Esteves fez tabela com Alerrandro, chegou no fundo e cruzou rasteiro. Carlos Eduardo, que entrou no intervalo, furou, mas Matheuzinho, livre de marcação, bateu firme para colocar o Leão na frente no placar. O gol foi fundamental para o Vitória, que ficou mais à vontade em campo, enquanto o Athletico ficou mais nervoso.

Só aos 26 minutos, os donos da casa conseguiram se organizar para chegar bem ao ataque. Em jogada característica do time paranaense, a bola foi lançada na área e, assim como no primeiro tempo, Erick subiu mais que todo mundo para cabecear. No entanto, Lucas Arcanjo estava lá para defender. Daí para frente o Furacão encaixou uma pressão. Em nova bola lançada na área, aos 29, Fernandinho bateu de primeira para Lucas Arcanjo defender no primeiro momento e Wagner Leonardo, de maneira espetacular, tirar a bola em cima da linha e salvar o Leão.

O jogo seguiu nervoso, com o Athletico tentando buscar o resultado com a torcida empurrando. No entanto, o clube parananense mostrou nervosismo e não conseguiu incomodar um fim de partida seguro do Vitória, que garantiu três pontos na tabela.

FICHA TÉCNICA

Athletico-PR 1 X 2 Vitória - 32ª rodada do Campeonato Brasileiro

Vitória: Lucas Arcanjo, Raúl Cáceres (Willean Lepo), Edu (Zé Hugo), Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Willian Oliveira e Ryller (Machado); Matheuzinho, Everaldo (Carlos Eduardo) e Alerrandro (Janderson). Técnico: Thiago Carpini.

Athletico-PR: Mycael, Cuello, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Erick (Fernandinho), Felipinho e João Cruz (Zapelli); Nikão, Julimar e Pablo. Técnico: Lucho González.

Local: Ligga Arena

Gols: Julimar, aos 29 minutos do primeiro tempo, para o Athletico; Alerrandro, aos 31 minutos da primeira etapa, e Matheuzinho, aos 19 minutos do segundo tempo, para o Vitória;

Cartão amarelo: Lucas Arcanjo, Willian Oliveira e Machado pelo Vitória. Cuello pelo Athletico.

Arbitragem: Luiz Flávio de Oliveira (SP), auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gassen (SP) e Gizeli Casaril (SC)